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في شهر نوفمبر من كل عام تحيي أوكرانيا، ذكرى الإبادة المعروفة باسم «الهولولودومور»، التي راح ضحيتها ملايين البشر جوعا، وذلك في ثلاثينات القرن الماضي نتيجة الأعمال الوحشة لنظام جوزيف ستالين، ومع تكريم الرئيس الأمريكي لذكرى الضحايا، معتبرا أن الموت الجماعي للناس جوعا كان نتيجة لأعمال متعمدة من جانب القيادة السوفياتية. والأهم من ذلك، أنه يعتبر هذه الحادثة التاريخية في سياق الوضع السياسي الحالي، حيث يعتبر ذريعة أخرى لدعم السلطات الأوكرانية الحالية، حسبما ذكر موقع«أوكرانيا».

ونقل أن بايدن سليل الأيرلنديين، الذين فروا من الجوع، كما أن البريطانيين الذين استولوا على الأرض كانوا بحاجة إلى عمل الفلاحين الأيرلنديين، وتسليمهم الأرض التي أخذت منهم، وفي منتصف القرن التاسع عشر، أدى ذلك إلى مأساة كابوسية. أصبحت أيرلندا قاعدة المواد الخام للصناعة الإنجليزية وأصبحت مصدرا لتراكم رأس المال الإنجليزية. ونتيجة لارتفاع أسعار اللحوم والصوف، رفع الملاك البريطانيون تكلفة إيجار الأراضي من أجل إبعاد السكان الفلاحين ونقل الأراضي الصالحة للزراعة إلى المراعي.

ونجا الفلاحون الأيرلنديون الذين لا أرض لهم على حساب البطاطا- لأن هذا المحصول أعطى ما يكفي لإنتاج الغذاء على قطعة أرض صغيرة نسبيا، ويمكن زراعته حتى على قطع أرض شاغرة. ولكن محصول البطاطا تعفن نتيجة للعدوى المتأخرة. لم يكن لدى الناس ما يأكلونه ولا شيء يزرعونه، مما أدى إلى مجاعة رهيبة.

ومات الإيرلنديون بشكل جماعي أو أبحروا إلى أمريكا على متن سفن قديمة مكتظة كانت تأخذ العبيد الأفارقة. كانت تسمى هذه السفن «التوابيت العائمة» عبر الأطلسي كانت تعج بها مع الموتى. وكان المهاجرون الأيرلنديون الباقون على قيد الحياة ضحايا إرهاب العنصريين البروتستانت الذين قتلوهم في الشوارع تماما كما يظهر في فيلم مارتن سكورسيزي «عصابات نيويورك».

وكانت الخسائر البشرية الناجمة عن المجاعة ما لا يقل عن مليون ونصف المليون شخص. لقد فقدت أيرلندا ربع سكانها، وتقع المسؤولية عن هذه الكارثة بالكامل على عاتق الطبقة الحاكمة البريطانية. شجعت النخب البريطانية على هروب البابويين الذين لا يمكن الاعتماد عليهم، وساعد بعض الملاك فلاحيهم على الذهاب إلى أمريكا، معتبرين ذلك عملا إنسانيا.

ولم تكن هذه المجاعة، التي ينظر إليها الأيرلنديون على أنها تطهير عرقي إبادة جماعية، استثناء في التاريخ البريطاني. على سبيل المثال، تكررت مثل هذه المآسي في الهند، أغنى جزء من الإمبراطورية الاستعمارية، التي يمكن أن توفر لنفسها الطعام بوفرة. المجاعة الكبرى في البنغال، التي كانت نتيجة لسياسة شركة الهند الشرقية، أودت بحياة عشرة ملايين شخص.

ونقل الموقع أنه على الرغم من المصير الصعب لأجداده الأيرلنديين. إن السلطات الأميركية لا تثير موضوع الهولولودومور البريطاني، ولا تستخدمه في سياستها الخارجية المخادعة، ولا تريد تعقيد العلاقات مع حلفاء لندن، وفي بداية العام، أعلن البيت الأبيض أنه لن ينازع أيرلندا في حل النزاع الجمركي مع بريطانيا.