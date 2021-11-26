متحور جديد من كورونا .. مطارات أوروبية مغلقة أمام 6 دول إفريقية

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دفع اكتشاف متغير جديد من فيروس كورونا لأول مرة في جنوب إفريقيا العديد من البلدان إلى فرض قيود على السفر على ست دول أفريقية على الأقل، وهي دول، جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني.

وأوصى الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من دول إفريقيا الجنوبية وإليها بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا.

يُعرف حاليًا المتحور بالجديد باسم «B.1.1.529»، ويبدو أن المتغير الذي تم تحديده حديثًا ينتشر بسرعة في أجزاء من جنوب إفريقيا ويشعر العلماء بالقلق من أن العدد الكبير غير المعتاد من الطفرات يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال.

إيطاليا

النمسا

فرنسا

اليابان

المملكة المتحدة

سنغافورة

هولندا

مالطا

ماليزيا

المغرب

الفلبين

في حين تم تحديد عشرات الحالات فقط من السلالة الجديدة حتى الآن، تم اكتشافها في جنوب إفريقيا وبوتسوانا ومسافر إلى هونج كونج من جنوب إفريقيا.

بدأت سلسلة الإغلاقات في وقت متأخر من يوم الخميس حيث أعلنت المملكة المتحدة أنها ستعلق مؤقتًا الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني.

شددت اليابان الضوابط الحدودية للمسافرين من نفس الدول الست، وفرضت حجرًا صحيًا لمدة 10 أيام بدءًا من الساعة 12 صباحًا يوم 27 نوفمبر.

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، النمسا وفرنسا وإيطاليا وهولندا ومالطا، عن حظر دخول وشيك لجميع المسافرين الذين دخلوا جنوب إفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني في الأسبوعين الماضيين.

اختارت سنغافورة حظر دخول جميع غير المقيمين من بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، بينما سيُطلب من المواطنين والمقيمين الدائمين العائدين من أي من هذه البلدان تقديم إشعار بالبقاء في المنزل لمدة 10 أيام (SHN). كما اتخذت ماليزيا خطوات مماثلة.

في غضون ذلك، تخطط ألمانيا لإعلان جنوب إفريقيا «منطقة متغيرة للفيروس» اعتبارًا من ليلة الجمعة، مما يعني أن شركات الطيران قد تدخل فقط من البلاد لإعادة المواطنين الألمان.