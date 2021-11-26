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لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيبت طفلة في حادث تصادم سيارة نقل بتوك توك بمحافظة الدقهلية، اليوم، وتم نقل الجثامين والمصابة لمستشفى نبروه المركزى.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة نبروه بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك على طريق «درين – ‏تيرة» دائرة المركز نبروه مما ‏تسبب سقوط ضحايا ومصابين .

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، وتبين مصرع: «محمد السعيد مصطفي»، 35 ‏سنة، و«رشا محمد أبوريا»، 38 سنة، و«مني مرعي عبدالحفيظ»، 30 سنة، و«إسلام محمد سلام ‏‏21 سنة»، وأصيب الطفلة «ياسمين خيري جمعه»، 3 سنوات وتم نقل المتوفين والمصابة إلى مستشفى ‏نبروه المركزي وتم تحويل الطفلة لمستشفي المنصورة الدولي ووضعها في العناية المركزة لسوء حالتها. وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق .

وأكد شهود عيان للحادث أن السيارة النقل اصدمت بالتوك توك ثم دهسته نتيجة للسير عكس الاتجاه والسرعة الجنونية على طريق «تيرة – ‏درين». وأكدوا أن جميع الضحايا هم سائق التوك توك وركابه وجميعهم من شارع واحد بقرية تيرة و‏هم ‏جيران ‏وأقارب.

وأكدت مصادر طبية أن حالة الطفلة سيئة وتم تحويلها من مستشفى نبروه إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي ‏العلاج ‏اللازم، وجاري استخراج تصاريح الدفن لتشييع جنازة ضحايا الحادث

على الصعيد نفسه ‏لقى سائق تروسيكل مصرعه بناحية قرية «أشمون الرمان» التابعة ‏لمركز دكرنس، عقب سقوطه بالتروسيكل في ترعة أشمون، وحاول الأهالي إنقاذه ونقله إلى ‏المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ‏

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعي «أيمن. أ»، وأنه سقط بالتروسكيل في ترعة أشمون الرمان، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يده، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى دكرنس العام، تحت ‏تصرف النيابة العامة .

كما أصيب الطفل إبراهيم شاهين محمد، 5 سنوات، ومقيم بقرية الرياض مركز ‏منية ‏النصر، بنزيف من الأذن والأنف وجرح قطعي خلف الأذن وخدوش بالقدم اليمني وتم ‏تحويله ‏إلي مستشفى الطوارئ بالمنصورة ادعاء حادث طريق، وبسؤال والد الطفل المصاب ويدعي شاهين محمد محمد، 42 سنة عامل، ‏اتهم «عادل. ا. ع»، 45 سنة حداد مسلح، ومقيم بالكردي، أنه صدم نجله بدراجته ‏النارية أثناء لهوه بالشارع مما تسبب في إصابته.