التجهيزات النهائية لحفل افتتاح «القاهرة السينمائي» ( صور )

★ ★ ★ ★ ★

تشهد ساحة الأوبرا المصرية، التجهيزات النهائية للدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، استتعداداً لإفتتاحه بعد قليل .

يقوم عدد كبير من العمال الوقوف على تجهيزات «الريد كاربت»، والمسارح التي ستشهد عدد كبير من الأفلام العالمية، إضافةً إلى الورش السينمائية والورش التي تشهدها فعاليات الدورة الـ43 للمهرجان .

وفي سياق متصل، يشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما يكرم المهرجان أيضا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، والذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الـ Time، ويكرم المهرجان أيضاً المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي».

التجهيزات النهائية لإفتتاح مهرجان القاهرة

التجهيزات النهائية لإفتتاح مهرجان القاهرة