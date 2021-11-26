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تدشين مهرجان العسل والمنتجات المدينية

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تدشين مهرجان العسل والمنتجات المدينية تدشين مهرجان العسل والمنتجات المدينية
دشن فرع وزارة الزراعة والبيئة والمياه في المدينة المنورة مساء امس فعاليات مهرجان العسل والمنتجات المدينية في حديقة الملك فهد ويحوي أكثر من 60 بوث إضافة لمشاركة عيادة بيطرية تقدم خدماتها مجانية وتستمر فعاليات الأعمال لمدة خمسة أيام ويشارك في المهرجان عدد كبير من النحاليين والمزارعين والأسر المنتجة ويحتوي المهرجان كذلك عدد من الفعاليات والانشطة و ورش عمل فنية ومتنوعة ومنصات زراعية إلكترونية لدعم المزارعين والنحالين في استشاراتهم والتسجيل في برنامج "ريف"، ومتحف متخصص عن الثروة السمكية، وعدد من الفعاليات المصاحبة مثل مسرح الطفل والرسم وفعاليات عديدة للأطفال.

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