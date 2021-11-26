منتج ملوك الجدعنة يحسم حقيقة تقديم جزء ثاني من المسلسل

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نفى المنتج صادق الصباح تقديم مسلسل «ملوك الجدعنة 2»، بدون مشاركة النجم مصطفى شعبان، وقال في تصريحات خاصة للمصري اليوم إن هذا الكلام عاري تمامًا من الصحة وأنه يحضر حاليًا لمسلسل جديد تمامًا يتقاسم بطولته النجم عمرو سعد والفنانة ياسمين رئيس، لكنه قصة مختلفة تماما.

وأستكمل حديثه للمصري اليوم قائلًا: «بداية ديسمبر المقبل سوف نبدأ تصوير المسلسل وحتى الأن لم يتم الاستقرار على اسمه النهائي، من اخراج أحمد خالد موسى، وتم استلام نصف حلقاته بالفعل، ويجري حاليًا أحمد خالد موسى معاينة واختيار أماكن التصوير في لبنان.