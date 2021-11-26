الريد كاربت تستعد لنجوم الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

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تجرى حاليا التجهيزات النهائية للسجادة الحمراء، الخاصة باستقبال ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، التي من المنتظر أن ينطلق حفل افتتاح الدورة اليوم.

يشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما يكرم المهرجان أيضا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، الذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الـTime، ويكرم المهرجان أيضاً المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي».

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس «FIAPF ..

التجهيزات النهائية للريد كاربت بمهرجان القاهرة