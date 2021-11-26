أسطورة ريال مدريد السابق يفتح النار على منتقدي رونالدو

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تعرض كريستيانو رونالدو نجم هجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي للهجوم عليه في الأيام الأخيرة بعد الأداء غير المقنع مع الشياطين الحُمر، ما جعل نجم ريال مدريد السابق لويس فيجو يُدافع عن مواطنه الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات وسط ضغوط متزايدة.

أكد اللاعب البالغ من العمر 49 عامًا أن كريستيانو رونالدو من بين أفضل اللاعبين أداءً في الفريق في الوقت الحالي، مما يجعل من الصعب عليه فهم سبب تعرضه للانتقاد.

وقال فيجو عن الانتقادات الموجهة لكريستيانو رونالدو: «هذا غير منطقي. إنه الأفضل. كرة القدم تعيش على النتائج والفريق لا يحقق النتائج المتوقعة. لكنه من الأفضل في الفريق من حيث الأداء، لذلك أنا لا أفهم هذه الانتقادات».

أضاف: «حقق كريستيانو رونالدو عودة مثيرة لمانشستر يونايتد بعد رحيله عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية. على الرغم من أن البرتغالي قد أثبت نفسه بعدد من العروض الرائعة أمام المرمى، إلا أن الناتج الإجمالي للفريق لا يكتب شيئًا عنه».

كما هو الحال، فاز مانشستر يونايتد في مباراتين فقط من آخر ستة مباريات في جميع المسابقات. يحتل الشياطين الحمر حاليًا المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بعد أن حققوا خمسة انتصارات وخمس خسائر وتعادلين حتى الآن. لقد خرجوا بالفعل من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد هزيمة مُخيبة للآمال 1-0 أمام وست هام يونايتد في سبتمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، كان كريستيانو رونالدو في الموعد، حيث سجل المهاجم 10 أهداف وصنع 2 في 15 مباراة مع العملاق الإنجليزي في جميع المسابقات حتى الآن.