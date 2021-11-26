توخيل يُوضح موقف مصابي تشيلسي قبل مواجهة مانشستر يونايتد

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يستقبل تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد على أرضية ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد في إطار مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل البلوز صدارة البريميرليج، بينما يحتل الشياطين الحُمر المركز الثامن بفارق 12 نقطة عن الصدارة.

دخل تشيلسي المباراة بفوز عريض 4-0 على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، أدى الفوز إلى مغادرة نجولو كانتي وبن تشيلويل الملعب بسبب الإصابة.

وغادر كانتي الملعب قبل نهاية الشوط الأول. طبيعة الإصابة وتاريخ الشفاء غير واضح في الوقت الحالي. لكنه يشك في مواجهة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد.

فيما يتعلق بإصابة كانتي، قال توماس توخيل: «كانتي يُعاني من إصابة ولا أعلم حتى الآن إذا كان بإمكانه المشاركة أمام مانشستر يونايتد أم لا».

شيلويل، الذي بدا أنه يُعاني من ألم شديد، كان لا بد من استبداله في الشوط الثاني. الإصابة الدقيقة غير واضحة لكن التكهنات تشير إلى أنه قد يغيب حتى يناير 2022.

وعن إصابة تشيلويل، قال توخيل: «هذا يقلقني لأنه كان في مثل هذه اللحظة الرائعة، مثل ريس على الجانب الآخر. كانوا في أفضل شكل ممكن. قوية جدًا، مليئة بالثقة والجودة. لقد كان يعاني من ألم شديد والآن يشعر بتحسن قليلاً. سنخضع للفحص الطبي غدا».

في غضون ذلك، يبدو أن روميلو لوكاكو في طريقه إلى الشفاء التام. كان على مقاعد البدلاء ضد يوفنتوس لكنه لم يشارك في المباراة. من المرجح أن يلعب البلجيكي ضد مانشستر يونايتد، حتى لو كان ذلك كبديل.

بالإضافة إلى كانتي وتشيلويل ولوكاكو، فإن تشيلسي أيضًا يعاني من إصابة كاي هافرتز وماتيو كوفاسيتش.

وتعرض هافرتز لإصابة في أوتار الركبة في فوز تشيلسي 3-صفر على ليستر سيتي واستبعد من التشكيلة أمام يوفنتوس. ليس من الواضح ما إذا كان سيكون لائقًا للعب ضد مانشستر يونايتد أم لا.

على الرغم من كل هذه الإصابات، يبدو تشيلسي فريقًا قويًا. سيحتاج مانشستر يونايتد، بدون إلى أداء رائع للحصول على نتيجة في ستامفورد بريدج.