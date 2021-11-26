«شو هالإفلاس».. صبا مبارك ترد على شائعة إصابتها في انفجار لغم بالعراق

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ردت الفنانة صبا مبارك، على شائعة إصابتها بلغم خلال تصوير إحدى مشاهدها في مسلسل ليلة الهبوط بمشاركة الفنان باسم ياخور، نافية جميع ما تردد حول إصابتها في انفجار لغم في المدينة القديمة بالموصل بدولة العراق.

وجهت الفنانة صبا مبارك برسالة إلى جمهورها عبر خاصية «ستوري» حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» قائلة: «صباح الفل يا حلوين.. كمان مرة بحب أخبركم أنا منيحة وما صار معي أي حادث ولا لغم ولا انفجار بالعراق.. تصورينا كان آمن تمامًا وخلصت من شهر وشوي وعم بصور ببيروت من وقتها».

وانتقدت مبارك الصحفيين الذين أسهموا في انتشار الشائعة بالقول: «الرجاء من الصحافة اللي بتنقل أخبار وبتشير من بعض دون حتى ما يحاولوا يتأكدوا، إنهم يراعوا أنه أنا وباسم ياخور بشر وعنا عيال وولاد بيخافوا علينا لما يقرأو هالاخبار.. شو صاير معهم وشو هالإفلاس والفضاوة».

صبا مبارك تنفي شائعة إصابتها في انفجار لغم وتوجه رسالة للصحفيين..«شو هالإفلاس»

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي شائعة تفيد بأن أبطال مسلسل «ليلة الهبوط» أصيبوا أثناء انفجار لغم، أثناء آخر أيام تصوير المسلل.

مسلسل ليلة الهبوط بطولة صبا مبارك، طارق لطفي، باسم ياخور، أحمد صيام، كندة حنا، والعمل من تأليف مجدي صابر وإخراج ناجي طعمة، ومن المقرر عرضه في 2022.