درة تبدأ تصوير مسلسل المشرحة (تفاصيل)

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تستعد النجمة درة للسفر إلى بيروت لبدأ تصوير مسلسلها «المشرحة»، من تأليف وإخراج تامر نادي، ويصور بالكامل في العاصمة اللبنانية، إنتاج صادق الصباح، الذي أكد لـ«المصري اليوم» أن العمل مختلف وجرىء في الموضوع الذي يتناوله، في اطار تشويقي يقدم لأول مرة على الشاشة الصغيرة.

وأضاف «الصباح»: «انضم لأبطال المسلسل الفنان محمد دياب، على الطيب، رشدي الشامي، مها نصار، ومن المقرر بدأ تصويره الخميس القادمة 2 ديسمبر، ليعرض في يناير القادمة على الأكثر عبر منصة شاهد الرقمية ويتكون من 10 حلقات».