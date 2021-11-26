لطيفة تحيي حفل جائزة الصحافة العربية في دبي بقصيدة «تأملات»

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تحيي الفنانة لطيفة حفل جائزة الصحافة العربية، الأحد، ٢٨ نوفمبر الجاري في دبي بساحة التواصل، على هامش فعاليات إكسبو دبي، ويتم إذاعة الحفلة على ما يزيد عن ٢٠ قناة فضائية عربيةوبحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتغني لطيفة قصيدة جديدة بعنوان «تأملات» من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويعد هذا هو خامس تعاون بينهما، حيث غنت لطيفة من أشعار الشيخ محمد بن راشد ٤ قصائد من قبل.

وكانت لطيفة قد انتهت من تصوير أحدث أعمالها، وهي قصيدة «حلم» آخر أعمال الشاعر الراحل حسين السيد، ومن ألحان الموسيقار طلال، ويخرجها بطريقة الفيديو كليب المخرج وليد ناصيف، ويتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.