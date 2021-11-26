ياسين منصور يدعم قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

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حرص رجل الأعمال ياسين منصور عضو مجلس إدارة النادي الاهلي السابق على التواجد اليوم الجمعة في انتخابات النادي من أجل دعم قائمة محمود الخطيب في الانتخابات.

وحرص ياسني منصور على الوقوف بجوار محمود الخطيب في خيمة الانتخاب وتبادل معه أطراف الحديث قبل أن يغادر الخيمة بعدما أدلى بصوته.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد كلف ياسين منصور بمسؤولية شركة كرة القدم في النادي من أجل الاستفادة بخبراته الكبيرة في تطويرها وتأسيسها على أسس تضمن لها النجاح.

وتواجد الخطيب وأعضاء قائمته في خيمة التصويت منذ الصباح الباكر، وسط تأييد كبير من جانب أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وتؤكد مؤشرات التصويت داخل الجمعية العمومية أن قائمة محمود الخطيب تتفوق بشكل كبير حتي الآن .

وتضم قائمة الخطيب كل من: العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد ‏شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين ‏وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.