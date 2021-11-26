سلمى هانى تتأهب لرد إعتبار الإسكواش المصرى في نهائي بطولة ماليزيا

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صعدت سلمى هاني، لاعبة المنتخب المصري للإسكواش ونجمة نادي هليوبوليس، لنهائي بطولة ماليزيا المفتوحة، المقامة خلال الفترة من 23 وحتى 27 نوفمبر الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 50 آلف دولار.

وتأهلت سلمى للمباراة النهائية، بعد اجتيازها عقبة الكندية هولي ناوتون بنتيجة (3-0).

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: «11- 1، 11- 8، 11- 5»، في مباراة استغرقت 29 دقيقة من اللعب،ومن المقرر أن تلتقي لاعبة المنتخب المصري في النهائي، مع الصاعدة بقوة والحصان الأسود للبطولة، الماليزية إيفا أزمان، التي تأهلت بعد فوزها على الكندية دانييل ليتورنو (3-1)، بواقع: «11- 4، 11- 7، 5- 11، 11- 3»، في لقاء استمر 32 دقيقة.

الجدير بالذكر أن اللاعبة الماليزية، أقصت 3 مصريات خلال مشوارها في البطولة، وهن «ميار هاني- يثرب عادل- هنا رمضان».