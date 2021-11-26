التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في الدوري

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أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون تشكيل لاعبيه استعدادا لمواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها بعد قليل، على ستاد الاسماعيلية، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمد فوزى

خط الدفاع.. عبدالله جمعة – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحى

خط الوسط.. عماد حمدى – محمد مخلوف – محمود دونجا

أمامهم.. محمد الشامى – أحمد مدبولى

خط الهجوم.. شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء.. أحمد عادل -أحمد عيد – محمد صادق – مصطفى فارس – عمر الوحش – أحمد أيمن – محمد عمار – محمد عادل – مروان شوقى.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمود رضا

خط الدفاع: إيهاب سمير، محمد فتح الله، معاذ الحناوي، يحيى حامد

خط الوسط: حميد ماو، أحمد عفيفي

وأمامهما: أحمد الشيخ، إبراهيم كونيه، باولن فوافي

خط الهجوم: عبده يحيى.