«متبقيات المبيدات» يصدر 6 آلاف شهادة بنتائج تحاليل عينات العملاء هذا الأسبوع.

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أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، النابع لمركز البحوث الزراعية، الانتهاء هذا الاسبوع من اصدار ٦٠٠٠ شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء هذا الاسبوع.

وقالت الدكتور هند عبداللاه مدير المعمل، ان ذلك يأتي في إطار الدور الهام الذي يقوم به المعمل، لفحص وتحليل عينات الحاصلات الزراعية الاغذية للتأكد من سلامتها، وايضا في إطار الخدمات التي يتم تقديمها للمصدرين.

واوضحت عبداللاه، ان المعمل شارك في الورشة العمل الخاصة بإختيار قرى نموذجية لتطبيق الحلول المقترحة لتحول نظم الغذاء، والذي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي.

وفي سياق متصل أطلق المعمل برنامجا تدريبيا، لمتدربين من دولة بيتسوانا، والمقرر ان يستمر لمدة شهر بالمعمل بالتعاون مع الهئية الدولية للطاقة الذرية.