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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ تقوم بدور إيجابي، ولكن للأسف تحصل بعض الحوادث في المنطقة، جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف.

وأضاف بوتين: «تلعب قوات حفظ السلام دورا إيجابيا، حيث يعمل مركز مراقبة وقف إطلاق النار الروسي التركي بنشاط.

وتابع: «لسوء الحظ، هناك مشاكل وحوادث، وللأسف هناك ضحايا، ونحن لأجل ذلك نجتمع لمعرفة ما تم القيام به وما يجب القيام به من قبل الجميع، بحيث لا يحدث شيء من هذا القبيل».

من جهته قال علييف، إنه لم تحدث أي حوادث خطيرة في المناطق التي تشرف عليها قوات حفظ السلام الروسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي سيلتقي علييف في سوتشي، ويعقبه لقاء ثلاثي بمشاركة رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، تليها محادثات ثنائية بين بوتين ورئيس مجلس الوزراء الأرميني.

ووصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى مدينة سوتشي للمشاركة في اجتماع ثلاثي حسبما أفاد المكتب الصحفي للرئيس الأذربيجاني يوم الجمعة، فيما قالت الخدمة الصحفية للحكومة الأرمينية أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان غادر إلى سوتشي.