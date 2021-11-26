وزير الشؤون الإسلامية السعودي يستقبل وزير الأوقاف

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استقبل الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، نظيره المصري الدكتور محمد مختار جمعة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، والتحضير لاجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي.

وحضر جانبًا من اللقاء الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، والسفير هشام فتحي ،قنصل مصر بجدة، وذلك إثر مشاركة وزير الأوقاف في مؤتمر «روسيا والعالم الإسلامي.. الحوار وآفاق التعاون».

وخلال اللقاء أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الرئيس السيسي منحة ربانية لمصر في هذا التوقيت، مشيدًا بجهوده العظيمة في البناء والتنمية والإصلاح والنهوض بالدولة المصرية، كما أشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في التنمية والإصلاح بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن قوة مصر والسعودية هي قوة للعالم العربي والإسلامي وخدمة قضايا الأمة.

كما أشاد بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر الظلامي المتطرف .

وأهدى الدكتور عبداللطيف آل الشيخ نظيره المصري نسخة من كتاب الله (عز وجل) من مطبوعات مجمع الملك فهد بن عبدالعزيز لطباعة المصحف الشريف، كما أهداه درع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة .

من جهته، عرض وزير الأوقاف المصري جانبًا من الجهود العظيمة التي يبذلها الرئيس السيسي في النهوض بالدولة المصرية وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية والسلام الإنساني، كما ثمن دور خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في خدمة الحرمين الشريفين وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدًا على متانة العلاقة وأهميتها بين الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات .

وأشاد بجهود وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في مواجهة الفكر المتطرف بصفة عامة والفكر الإخواني الهدام بصفة خاصة، وأهدى نظيره السعودي نسخة من الإصدار الثاني لسلسلة (رؤية) للفكر المستنير الذي يضم خمسة عشر كتابًا في مقدمتها كتاب (الجاهلية والصحوة)، وكتاب (هؤلاء هم الإخوان)، وهو ما كان محل إشادة وتقدير الوزير السعودي والوفد المرافق .

وزير الأوقاف ونظيره السعودي يناقشان التحضير لاجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الشئون الإسلامية

وزير الأوقاف ونظيره السعودي يناقشان التحضير لاجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الشئون الإسلامية

وزير الأوقاف ونظيره السعودي يناقشان التحضير لاجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الشئون الإسلامية