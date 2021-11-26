قائمة الخطيب تتفوق في التصويت بانتخابات الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي استئناف التصويت بعد إيقافه بسبب صلاة الجمعة.

وشهدت الساعات الماضية حضورا كثيفا من أعضاء الجمعية العمومية الذين توافدوا على مقر النادي بالجزيرة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في اختيار مجلس جديد لقيادة النادي خلال السنوات القادمة.

وتؤكد مؤشرات التصويت داخل الجمعية العمومية أن قائمة محمود الخطيب تتفوق بشكل كبير حتى الآن في ظل البرنامج الذي أعلنه الخطيب، ووجود كفاءات وخبرات كبيرة بالقائمة.

وحرص عدد كبير من أعضاء النادي على الهتاف لقائمة الخطيب، مؤكدين أنها الأصلح والأجدر لقيادة النادي في السنوات المقبلة.

كانت قائمة الكابتن محمود الخطيب قد أبرمت إتفاقًا مع شركتي «أوبر وكريم» لتوصيل أعضاء النادي لمقر الأهلي بالجزيرة واعادتهم لمنازلهم بخصم 50% بكارنيه العضوية والبرومو كود «AHLY2021». يأتي ذلك تخفيفًا على الأعضاء وتيسير حضورهم للانتخابات والمشاركة في رسم مستقبل ناديهم.

وتضم قائمة الخطيب كلا من: العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد ‏شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين ‏وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.