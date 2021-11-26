جمال حمزة: مبقاش عندنا مهاجم زي حسام حسن

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أبدى جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، استياءه بسبب قلة المهاجمين في الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد اعتزال عمرو زكي وعماد متعب.

وقال حمزة في تصريحات تليفزيونية: «مبقاش عندنا المهاجم اللي يسجل كل ماتش جون زي حسام حسن وعمرو زكي وعماد متعب بسبب طرق اللعب وقلة الإمكانيات».

وأضاف: «مصطفى محمد يشبه إلى حد كبير عمرو زكي ولكنه في الفترة الأخيرة لا يلعب مع جالاتا سراي بشكل مستمر وبالتالي ابتعد عن مستواه».

وتابع: «كل الفرق المصرية هتدافع قدام الأهلي والزمالك، ونادار لما بنلاقي حد بيهاجمهم، وهذا الأمر يجعل كافة المباريات من طرف واحد فقط وهذا أمر ممل».

وأضاف: «نتمنى أن تلعب الفرق بطريقة اللعب المفتوح لكي نتمتع جمبيعا أفضل من الطريقة الدفاعية المعتادة التي نشاهدها في مباريات الأهلي والزمالك بالدوري».

يذكر أن الأهلي كان اكتسح سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما فاز الزمالك بصعوبة بالغة على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.