مصطفى فهمي وشوبير وجيانا فاروق يشاركون في انتخابات الاهلى

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حرص مصطفى مراد فهمي، نائب رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي على التواجد في انتخابات القلعة الحمراء، اليوم الجمعة، والإدلاء بصوته برفقة زوجته.

وأعلن فهمي منذ فترة دعمه لقائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، كما تواجد لدعم حسام غالي المرشح لمنصب عضوية مجلس الإدارة.

وتواجد أيضا أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأسبق، وضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر، وسيد معوض المدرب المساعد السابق للمنتخب المصري.

وحرص بعض نجوم الألعاب الأخرى على الإدلاء بأصواتهم، ومن بينهم أحمد صلاح نجم فريق الكرة الطائرة، وجيانا فاروق بطلة مصر في الكاراتيه.

وقالت جيانا في تصريحات للصحفيين: إنها سعيدة بالمشاركة في الانتخابات من أجل اختيار الأشخاص القادرين على تطوير النادي.

وأضافت البطلة الأولمبية جيانا فاروق: «مي عاطف إنسانة رائعة وبطلة سباحة كبيرة، ودور المرأة في المجلس يمنحنا الحافز للتواجد في المجالس المقبلة».

وتابعت: أهم شيء النادي يزرعها في أي حد ينتمي له هو روح الانتماء والأخلاق وحب المكان، وهو أكثر شيء يجعلنا متمسكين بالنادي مهما تلقينا عروضًا من أندية أخرى.

وشددت بطلة مصر في الكاراتيه: «أنا فخورة لكوني جزءا من النادي الأهلي، وسعيدة بتأدية دوري وقمت بالتصويت في دقيقتين داخل الخيمة».