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وائل جمعة: جاهز لمواجهة أي منتخب وهدف الجميع التأهل للمونديال

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وائل جمعة: المنتخب جاهز لمواجهة أي منتخب وهدف الجميع التأهل للمونديال وائل جمعة: جاهز لمواجهة أي منتخب وهدف الجميع التأهل للمونديال

تحدث وائل جمعة، مدير الكرة في منتخب ، عن استقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، على إقامة مباراة الإياب من المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم خارج مصر.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية، إن الوطني جاهز لمواجهة أي منافس في المرحلة الفاصلة، من أجل العبور لنهائيات في قطر.

وكشف وائل جمعة، أن المنتخب الوطني يستعد ويسعى لتقديم كل ما لديه سواء جهاز فني أو لاعبين، من أجل الدفاع عن حظوظ الفراعنة في تحقيق حلم التأهل لمونديال قطر.

وتأهل منتخب مصر إلى المرحلة الفاصلة، بجوار منتخبات الجزائر وتونس والمغرب والسنغال، نيجيريا ومالي وغانا والكاميرون والكونغو الديمقراطية.

المصرى اليوم