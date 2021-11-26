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تحدث وائل جمعة، مدير الكرة في منتخب مصر، عن استقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، على إقامة مباراة الإياب من المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم خارج مصر.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية، إن المنتخب الوطني جاهز لمواجهة أي منافس في المرحلة الفاصلة، من أجل العبور لنهائيات كأس العالم في قطر.

وكشف وائل جمعة، أن المنتخب الوطني يستعد ويسعى لتقديم كل ما لديه سواء جهاز فني أو لاعبين، من أجل الدفاع عن حظوظ الفراعنة في تحقيق حلم التأهل لمونديال قطر.

وتأهل منتخب مصر إلى المرحلة الفاصلة، بجوار منتخبات الجزائر وتونس والمغرب والسنغال، نيجيريا ومالي وغانا والكاميرون والكونغو الديمقراطية.