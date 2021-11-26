وزير العدل: «للقضاء دور مهم في بناء الجمهورية الجديدة»

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أعرب المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن سعادته بالاجتماع بشيوخ القضاة، لأن كل منهم له لبنة أقيم عليها صرح القضاء الشامخ، ونتمنى خلال الفترات القادمة من أعضاء القضاء وضع لبناتهم من أجل المحافظة على المكانة الرفيعة للقضاء المصري، لما للقضاء من دور مهم في بناء الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن مصر دولة قانون، وأن رجال القضاء عليهم مسئولية كبيرة تجاه وطنهم من أجل رفعة البلاد.

كما، وجه وزير العدل، الشكر إلى المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر، وأعضاء مجلس الإدارة، على إتاحتهم الفرصة للقاء شيوخ القضاة، أصحاب الوجوه الكريمة، التي لم أكن استطع أن ألتقي بها مرة واحدة، وإنها لفرصة طيبة أن أشكر نادي القضاة عليها.

جاء ذلك، خلال الاحتفال الذي أقامه نادي القضاة على هامش الجلسة الافتتاحية لمنتدى شيوخ القضاة السنوي، اليوم الجمعة، والذي ينظمه النادي على ضفاف بحيرة قارون بفندق أوبرج الفيوم، بحضور المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عصام فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار فتحي حنضل، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمود مسعود، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبدالملك القمص، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وفي نهاية اللقاء، مُنح شيوخ القضاة الدروع التذكارية من قبل نادي القضاة، وتكريم وزراء العدل السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم وعملهم في خدمة الوطن .

قال المستشار محمد صبحي، سكرتير عام نادي القضاة، إن إقامة منتدى شيوخ القضاة هذا العام بمحافظة الفيوم، جاء لإلقاء الضوء على طبيعة المحافظة الساحرة وما تتمتع به من ميزات بيئية، وحتى تكون قبلة القضاة وأسرهم بعد ذلك في قضاء إجازاتهم السنوية، مما يسهم في دعم وتنشيط السياحة الداخلية.

وأضاف المستشار أبوالحسين، قايد الوكيل الأول لرئيس النادي والمتحدث الرسمي للنادي، بأن المنتدى الذي يعقد سنويًا يهدف أولا لتبادل الآراء والرؤى بين جموع القضاة، وخاصة من الشيوخ الذين اكتمال عطاؤهم ويعد فرصة كبيرة للاستفادة من تجاربهم ورؤيتهم لتطوير المنظومة القضائية.