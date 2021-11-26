قيمة التعاون ومخاطر الإنترنت محاضرات بثقافة المنيا

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم قصر ثقافة أبوقرقاص لطلاب مدرسة قاسم امين الثانوية للبنات يوم ثقافي فني، حيث أقيمت محاضرة بعنوان «التعاون» حاضرها الشاعر جابر الزهيرى رئيس نادى الادب بابوقرقاص وقال أن التعاون من الصفات الحميدة التي يتحلى بها الإنسان، كما أنه جزء من بناء المجتمع، فلولا تعاون الأفراد على العمل لأخفقت عمارة الأرض التي استخلف فيها الإنسان ليطورها ويؤسسها، فقد حث الدين الإسلامى على التعاون، حيث أن الاجتماع الإنساني ضروري، فإن كان مبني على العدوان لأصبح المجتمع منهارا، اعقبها فقرة اكتشاف مواهب للفنان اسامة طه، ثم تفقدوا نادي تكنولوجيا المعلومات وقامت المدربة اخلاص طه بعمل محاضرة بعنوان «مخاطر الانترنت» وكيفية التعامل مع شبكات التواصل الإجتماعى والإستفادة منها في حياتنا، وفى ختام الزيارة تفقدوا معرض الكتب الذي يتضمن العديد من الكتب إصدارات الهيئة.

أقامت مكتبة قلوصنا الثقافية محاضرة بعنوان «التكافل طريق للسلم الإجتماعي»، حاضرها آيات عبدالعزيز وتحدثت عن معنى التكافل الاجتماعي وهو التزام أفراد المجتمع وتضامنهم لإعانة المحتاجين ومساعدة المضطرين، وهو من الأسس والأركان التي يقوم عليها بنيان المجتمع الإسلامي، فالإسلام ينظر إلى المجتمع على أنه كيان إنساني متواصل متراحم، وتحدثت عن أنواعه، وأهداف التكافل الاجتماعي وتأثيره على حياة الأفراد والمجتمع، وطرق ووسائل تحقيق التكافل الاجتماعي ومن فوائده، تعزيز الثقة بالنفس ومساعدتك للآخرين ودعمهم ستعود عليك بالفائدة وتجعلك أكثر ثقة بنفسك، كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالروضة كتاب بعنوان «الإعلام والمشاركه السياسيه للمرأة» تأليف عادل عبدالغفار، ناقشته أمينة على.