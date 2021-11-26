«صحينا يا سينا» عرض مسرحي يكرم الشهيد بثقافة قنا

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تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة أ. د. إيناس عبدالدايم، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة قنا، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، فعاليات العرض المسرحي «صحينا يا سينا» لليوم الرابع على التوالى بقصر ثقافة قنا، وذلك ضمن خطة «مسرح المواجهة والتجوال»، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.



العرض من إنتاج البيت الفنى للمسرح، إخراج عصام الشويخ والمخرج المنفذ نادية الشويخ، تأليف وأشعار خميس عز العرب، ديكور عمر كمال، والألحان والموسيقى حاتم عزت، الملابس نهى دراج، وبطولة محمد نصر، نادية الشويخ، حاتم عزت، راندا إبراهيم، حسام سيد، إبراهيم النعماني، خالد وليد، طارق سمير.



يدور العرض حول عمل درامي شاهد على الوطنية والعزة لملاحم تهتز لها القلوب إجلالا وفخرا وتكريما لشهدائنا الأبرار، حيث جسد العمل مشاعر الألم عند الأهل لفقدان عزيز بعمليات الإرهاب على أرض سيناء، وهو لقصة عن أب فقد ابنه بعملية إرهابية، ولكن بسبب الصدمة رفض الفكرة ولم يستسلم، فما كان منه إلا أن أعاده بخياله وآمن بفكرة وجوده لأيام طويلة، بجانب ذلك كرمت اسرة مسرحية «صحينا ياسينا» اسرة الشهيد المقدم احمد عبدالفتاح وهو احد رجال الشرطة البواسل.