★ ★ ★ ★ ★

في أول تعليق له على زيجته الثانية التي أثارت جدلًا في الآونة الأخيرة، وجه بطل كمال الأجسام ممدوح السبيعي المشهور إعلاميًا بـ«بيج رامي»، والحاصل على لقب مستر أوليمبيا للعام2021 رسالة إلى متابعيه.

وقال بيج رامي، في بث مباشر، له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، اليوم: ( أنا لست أهل للنصيحة، لكن أسمحوا لي إن أنصحكم بقول رسول الله والذي قال فيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».

وأضاف :«محدش يعرف ظروف حد ولا حد يقدر يحكم على حد، كل واحد حر في تصرفاته، وربنا يحاسبنا في الأخر».

وتابع: «ربنا مخلقناش علشان نحاسب بعض، والناس شاغلة نفسها بحاجات لا تعرف تفاصيلها ولا تعرف عنها حاجة».

وأثارت زيجة بيج رامي الثانية جدلًا في الأونة الأخيرة، بعدما أشيع أنه تزوج أن يُعلم زوجته الأولى ما عرضه للهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقدت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر تدوينة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر».

ونشرت الشربيني صورة لزفاف بيج رامي ومعها صورة أخرى لزوجته الأولى، وعلقت عليها قائلة :«يعنى بدل ما يكافئها إنها استحملت ظروفه الصعبة لحد ما وصل راح أتجوز عليها».

من جهة أخرى علق إسلام عامر، نقيب المأذونين، إنه كان على المأذون الذي عقد زواج ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي» بطل مستر أولمبيا 2021، إعلام زوجته الأولى بزواجه الثاني، مؤكدًا أن الزوج غير مُجبر شرعًا على مشاورة الزوجة الأولى أو إبلاغها حال زواجه من زوجة أخرى غيرها.

وأضاف «إسلام عامر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة، اليوم الأحد، أنه «كان يجب على المأذون إرسال إخطار مسجل لزوجة بيج رامي الأولى، في فترة لا تقل عن 7 أيام، يفيد بزواجه للمرة الثانية، مشدداً على أنه من حق الزوجة الأولى رفع دعوى طلاق للضرر ضد زواج البيج رامي دون علمها».

وكشف نقيب المأذونين: «أن زواج البيج رامي صحيح شرعا حتى في حال عدم إبلاغ زوجته الأولى، مؤكدا أن هناك البعض يقوم بإعطاء المأذون بيانات بعناوين غير صحيحة عن زوجاتهم الأولى، مضيفاً أن عقوبة إعطاء بيانات خاطئة تقدر بـ 200 جنيه».

كان بطل كمال الأجسام ممدوح السبيعي المعروف بـ«بيج رامي» احتفل بزفافه من زوجته الثانية، ويستعد لقضاء شهر العسل خارج مصر، وتعد هذه الزوجة هي الثانية بعد زوجته الأولى، والبطل العالمي بيج رامي حصل على بطولة أولمبيا للعام الثاني على التوالي.