رئيس «القضاء الأعلى» يكرم شيوخ المهنة على ضفاف بحيرة قارون

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أعرب المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شيوخ القضاة، اليوم الجمعة، عن فخره وسروره بهذا المحفل قائلاً: «إنه لمن دواعي فخري وسروري أن نلتقي في هذا المحفل الكريم لتكريم القضاة الذين اكتمل عطاؤهم بنهاية العام القضائي، الذين افنوا حياتهم في محراب العدالة، مشيرً إلى أن تلك سنة حسنة أرساها نادي القضاة برئاسة المستشارمحمد عبدالمحسن وأعضاء النادي».

وأضاف «شوضة»، «أتوجه إليهم بالشكر على تلك المشاعر الإنسانية النبيلة، نحو شيوخ القضاء المصري الشامخ، وبهذه المناسبة يسعدني تهنئة شيوخ القضاة الذين اكتمل عطاؤهم، متمنيًا لهم أن ينعم الله عليهم بموفور الصحة ودوام العافية وأطال الله في أعمارهم، وأطمئن القضاة أن هناك تنسيق دائم بين مجلس القضاء الأعلى والنادي لصون ورعاية مصالح القضاة وأعضاء النيابة العامة لضمان استقلال القضاء وإرساء العدل بين الجميع في وطننا الحبيب.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه نادي القضاة على هامش الجلسة الافتتاحية لمنتدى شيوخ القضاة السنوي والذي ينظمه النادي على ضفاف بحيرة قارون بفندق هيلنان أوبرج الفيوم، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عصام فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار فتحي حنضل، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمود مسعود، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبدالملك القمص، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وفي نهاية اللقاء، مُنح شيوخ القضاة الدروع التذكارية من قبل نادي القضاة، وتكريم وزراء العدل السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم وعملهم في خدمة الوطن.

قال المستشار محمد صبحي، سكرتير عام نادي القضاة، إن إقامة منتدى شيوخ القضاة هذا العام بمحافظة الفيوم، جاء لإلقاء الضوء على طبيعة المحافظة الساحرة والتتمتع به من ميزات بيئية، وحتى تكون قبلة القضاة وأسرهم بعد ذلك في قضاء إجازاتهم السنوية، مما يسهم في دعم وتنشيط السياحة الداخلية.

وأشار المستشار أبوالحسين قايد، الوكيل الأول لرئيس النادي والمتحدث الرسمي للنادي، إلى أن المنتدى الذي يعقد سنويَا يهدف أولاَ لتبادل الآراء والرؤى بين جموع القضاة، وخاصة من الشيوخ الذين اكتمل عطاؤهم ويعد فرصة كبيرة للاستفادة من تجاربهم ورؤيتهم لتطوير المنظومة القضائية.