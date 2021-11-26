«ستر ودفا» حملة لإعادة إعمار منازل الأسر الأولى بالرعايا بمطروح

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أعلنت جمعية الأورمان عن أطلقها حملة «ستر ودفا» والتى تستهدف اعادة اعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية في محافظة مطروح لمجابهة فصل الشتاء.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة مطروح من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم .

واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الجمعية بدأت في اعادة اعمار المنازل المتهالكه وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة مطروح، ونجحت حتى الأن في اعادة اعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة .

منذ انطلاق مشروعها ساهمت جمعية الأورمان في اعادة اعمار 32 ألف منزل ضمن (مشروع أكفل قرية فقيرة)، وتعريش أسقف (20186) منزل بجميع محافظات الجمهورية المختلفة .

وأشار شعبان، أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة .

واوضح شعبان، أنه من خلال «ستر ودفا» يمكن للمتبرعين ان يقوموا بالتبرع لسهم تعريش الاسقف بمبلغ 500 جنيه، اوسهم تركيب الابواب والشبابيك بمبلغ 250 جنيه، أوالمشاركة في توفير الألحفة والبطاطين واعمار المنازل ب3750 جنيه وذلك على أقساط ممتدة لمده 15 شهر بقسط شهرى 250 جنيه، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه في دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين .

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام .