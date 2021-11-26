كورال أطفال وعروض سينما ومحاضرات بالمنيا

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تحت رعاية أ. د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة قدم فريق كورال الأطفال بقصر ثقافة المنيا بالتعاون مع النادى الرياضى عرض فني وكوكتيل من الأغانى الفردية والجماعية منها «كلنا جيش وشر طه، بسبوسه غناء، ابوالفصاد، الشمس البرتقالي، بحبك يا بلدي، غنيلى شوي شوي، وياالعروسه»، وذلك من تدريب الفنان المايسترو عصام الشاذلى، كما قدم القصر عرض لأفلام رسوم متحركة، وفيلم وثائقى وهو مستقبل مشرق ويتحدث عن المشروعات التنموية في مصر وفيلم كرتون عم جمال الزبال ومناقشة الأطفال في الدروس المستفادة من الأفلام وذلك مع طلاب مدرسة الفتح الابتدائيه.



عقد نادى أدب قصر ثقافة ملوى اللقاء الاسبوعي لأدباء ملوى لمناقشة رواية «لكنه جسدي» فاطمة محمد أدار اللقاء الشاعر محمد سيد عمر رئيس نادي الأدب والشاعر إبراهيم البرديسي وبحضور نخبة من الأدباء والمبدعين.



كما أقام بيت ثقافة شركة النيل محاضره تثقيفية بعنوان «الثقافه وأهميتها في نشر الوعى لدى المجتمع المصري» وذلك بمدرسة دماريس الاعداديه حاضرها الشاعر مختار عبدالفتاح وتحدث فيها عن الدور الفعال الذي تلعبه العوامل الثقافية في بناء مجتمع واعى بما يدور حوله من أحداث هامه وكيفية التعامل معها في جميع المجالات سواء أن كانت اجتماعيه وثقافية وسياسية واقتصادية وغيرها من العوامل المحيطة بالفرد داخل المجتمع المصري.