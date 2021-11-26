حقيقة الوعكة الصحية التي تعرض لها الخطيب في انتخابات الأهلي

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تواجد محمود الخطيب المرشح لرئاسة النادي الأهلي وسط أفراد قائمته الانتخابية من أجل الترحيب بالناخبين ومتابعة العملية الانتخابية في خيمة الانتخاب.

وترددت بعض الأخبار، عن تعرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إلى وإغماء ومغادر مقر النادي، بسبب التزاحم والإقبال على الإنتخابات.

كان الخطيب قد غادر الخيمة الانتخابية فقط خلال فترة توقف التصويت من أجل صلاة الجمعة وبعدها عاد بشكل طبيعي للتواجد في الخيمة الانتخابية بين أفراد قائمته.

وتواجدت «المصري اليوم» في خيمة الانتخابات ووجدت محمود الخطيب بين أعضاء النادي وبين أفراد قائمته يستقبلهم ويرحب بهم.

ووفقا لمصدر في قائمة الخطيب رفض الكشف عن اسمه فقد تأثر الكابتن محمود الخطيب بالزحام الكبير في النادي وخرج للراحة فقط في إحدى غرف النادي وعاد بعدها للتواجد بين أعضاء قائمته في الانتخابات.