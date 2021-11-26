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أعلنت السلطات الصحية اللبنانية أن نسبة التلقيح ضد فيروس كورونا متدنية جدا، وأن 80 % من إصابات كورونا تعود لغير المطعمين بلقاحات كورونا.

وقال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، هناك زيادة في عدد الإصابات، وهذا الأمر كان متوقعا وليس محصوراً بلبنان فقط، لذلك يجب تحضير المستشفيات لأي ارتفاع إذا حصل«، مؤكدا أن»80 في المئة من إصابات كورونا هي لغير الملقحين«.

وأضاف: طرحت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا تقريب وتطويل فترة العطلة الرسمية المقبلة، لاراحة القطاع الصحي ولكي نستغل العطلة لزيادة نسبة التطعيم، وسيتم بحث الطرح مع وزارة التربية، وفقا لـ «صوت لبنان».