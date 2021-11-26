محمد صبحي يستعد لعرض «نجوم الظهر» و«عيلة اتعملها بلوووك» بالتوازي

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يستعد الفنان محمد صبحي لتقديم عدة عروض من مسرحيته الجديدة «نجوم الظهر»، أيام 2، 3، 9 , 10 ديسمبر المقبلين على مسرح مدينة سنبل.

كما يواصل صبحي بروفات مسرحية جديدة «عيلة اتعملها بلوووك» ستعرض بالتوازي مع مسرحية «نجوم الظهر» على مسرح محمد صبحي 2 بمدينة سنبل أيام السبت والأحد من كل أسبوع.

مسرحية «نجوم الظهر» بدأ موسمها الأول بداية من شهر أكتوبر، وتلقت المسرحية دعوات لعرضها خارج مصر في عدة دول عربية.

«نجوم الظهر» كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم ازياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبدالله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة «استديو الممثل» هم: سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبوهيبة.

ويقدم العرض 12 موهبة جديدة يدفع بهم محمد صبحي للساحة الفنية ويضمهم لفرقته «استديو الممثل» ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولي على خشبة المسرح في أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي.