«الزند» رئيسًا شرفيًا لنادي القضاة.. ورئيس مجلس القضاء الأعلى يمنحه هديه (تفاصيل)

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منح نادي قضاة مصر، اليوم الجمعة، المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة ووزير العدل الأسبق، الرئاسة الشرفية لنادي القضاة.

ووجه المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة، التحية إلى المستشار الزند قائلاً: شهدت فترته أصعب الفترات التي عاشتها البلاد، ووقف خلالها بكل قوة وعزة وكرامة ومن خلفه قضاة مصر وجعلت نادي القضاة منبرًا للدفاع عن الوطن والقضاء واستقلاله، حتى استطاعت مصر بجهود الشرفاء أن تخرج من هذا النفق المظلم نحو مسيرة التقدم والازدهار.

ومنح المستشار عبدالمحسن، «الزند» الرئاسة الشرفية لنادي القضاة، ثم قدم المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، هدية إلى المستشار الزند.

جاء ذلك، خلال الاحتفال الذي أقامه نادي القضاة على هامش الجلسة الافتتاحية لمنتدى شيوخ القضاة السنوي، اليوم الجمعة، والذي ينظمه النادي على ضفاف بحيرة قارون بفندق أوبرج الفيوم، بحضور المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عصام فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار فتحي حنضل، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمود مسعود، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبدالملك القمص، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وفي نهاية اللقاء، مُنح شيوخ القضاة الدروع التذكارية من قبل نادي القضاة، وتكريم وزراء العدل السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم وعملهم في خدمة الوطن.

وقال المستشار محمد صبحي، سكرتير عام نادي القضاة، إن إقامة منتدى شيوخ القضاة هذا العام بمحافظة الفيوم، جاء لإلقاء الضوء على طبيعة المحافظة الساحرة وما تتمتع به من ميزات بيئية، وحتى تكون قبلة القضاة وأسرهم بعد ذلك في قضاء إجازاتهم السنوية، مما يسهم في دعم وتنشيط السياحة الداخلية.

وأشار المستشار أبوالحسين، قايد الوكيل الأول لرئيس النادي والمتحدث الرسمي للنادي، إلى أن المنتدى الذي يعقد سنويًا يهدف لتبادل الآراء والرؤى بين جموع القضاة، وخاصة من الشيوخ الذين اكتمال عطاؤهم ويعد فرصة كبيرة للاستفادة من تجاربهم ورؤيتهم لتطوير المنظومة القضائية.