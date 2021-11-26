«التسويق السياحي» بالأقصر: احتفالية طريق الكباش ستزيد من التدفقات السياحية على المقاصد الأثرية

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قال الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن الحفل الاسطورى أثار إعجاب جميع أصدقائه حول العالم من خلال نشر الصور للاحتفالية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وإبداء انبهارهم بالتنظيم الكبير وانشودة الحفل والمراكب الملكية ومزج الحدث بين ايام الفراعنة والاقصر الآن.

وأكد عثمان على أن ما تم بالحفل من عروض فنية وأفلام وثائقية وعزف وانشودات أعادت للاذهان حفل عيد الأوبت الذي كان يتم في عهد الفراعنة، في مشهد ابداعى وبانوراما حية تعكس أهمية السياحة الثقافية للاقصر، ومدن الجنوب، يؤكد على أن الجمهورية الجديدة، قادرة على تكرار عظمة الأجداد في البناء والتنمية والتعمير .

وتابع أن الاثار المترتبة على الاحتفالية العالمية لافتتاح طريق الاحتفالات الملكية المعروف بالكباش، انه سيساهم بشكل كبير في زيادة التدفقات السياحية الوافدة وإدراج الطريق ضمن برامج الزيارة ويساهم في زيادة تنشيط حركة السياحة للقطاع السياحى بالاقصر.