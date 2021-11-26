«ديدو» بقصر ثقافة المنصورة

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برعاية أ. د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وعلى هامش فعاليات مشروع «السينما بين إيديك»، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عرض نادى سينما المحافظات لقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، فيلم «ديدو» وذلك بقصر ثقافة المنصورة، بطولة كريم فهمى، حمدي الميرغنى، بيومى فؤاد، وهشام ماجد تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

أعقب عرض الفيلم ندوة ألقاها الناقد طلعت طه، وحوار مفتوح مع الجمهور ومناقشة حول الفيلم وكيفية استخدام الخيال العلمي بأسلوب فانتازيا مما أثار أعجاب الجمهور موضحا مزاياه وعيوبه من وجهة نظره الشخصية، كى ينتبه الجمهور لقضية الفيلم ليتعلم منه والإلتفات لقضية الفيلم .