«صحة الشرقية»: دعم مستشفيات أبوحماد وأبوكبير بأشعة مقطعية بتكلفة 9 ملايين جنيه

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن وزارة الصحة قامت أمس بدعم مستشفي أبوحماد المركزي، ومستشفي أبوكبير المركزي، بعدد ٢ جهاز أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية بلغت ٩ مليون جنيه، وقامت إدارة كل مستشفي باستلام الجهاز، وإنهاء الإجراءات المخزنية، وجاري تجهيز المكان المخصص للوحدة، لتركيب الجهاز الجديد، ووحدة التحكم الخاصة به، وذلك للمرة الأولى بتلك المستشفيات، لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، برفع كفاءة المنشآت الصحية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

الجديد بالذكر أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قام أول أمس بزيارة مستشفى أبوحماد المركزي، تفقد خلالها المكان المخصص لتجهيز وحدة الأشعة المقطعية، ومعاينة المسارات وخطوط السير، والتأكد من سهولة تحرك المريض من قسم الإستقبال لوحدة الأشعة المقطعية، وباقي الأقسام الطبية الأخري بالمستشفي، بحضور النائب فؤاد اباظة عضو مجلس النواب، والدكتورة النائبة يسرا أباظة عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد سليم عضو مجلس الشيوخ.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، مضيفاً أن مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والبالغ عددها ٢٥ مستشفي «عام ومركزي ونوعي ونموذجي»، شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة، من حيث دعمها بوحدات الأشعة المقطعية، والتي بلغت حتي الآن ١٢ جهاز أشعة مقطعية بعد أن كانت ثلاثة فقط بالمحافظة.