ورش فنون تشكيلية وحكي ومحاضرات بالوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

تحت رعاية وزارة الثقافة برعاية أ. د. إيناس عبدالدايم، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الفنان هشام عطوة عدة ورش فنون تشكيلية بفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث أعد بيت ثقافة ناصر الثورة ورشة رسم وتلوين، ونظم بيت ثقافة الجديدة وبيت ثقافة بولاق مرسم للاطفال ورش فنية بمناسبة أعياد الطفوله، ونظم بيت ثقافة بلاط ورشة فنون تشكيلية بعنوان «تعالوا نلعب سوا»، كما أقامت مكتبة شرق بولاق معرض للفنون التشكيلية ضم العديد من الأشغال اليدوية، كما اعد بيت ثقافة المنيرة ورشة للتدريب على الزخرفة.



وأعد بيت ثقافة الراشدة ورشة حكى بعنوان «كيف اتعامل مع عنف الاطفال» بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة ورشة حكى بعنوان «عادات وتقاليد يجب اكسابها الطفل»، وقدمت مكتبة الطفل والشباب ببغداد سرد قصة للاطفال بعنوان «السلوكيات الحميدة» وقدم بيت ثقافة ناصر الثورة سرد قصة عن «اداب التحية».



كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بباريس محاضرة ثقافية للاطفال عن حب الوطن حاضرتها سحر داود وتناولت فيها تعريف الوطن وأهمية الوطن وواجبنا نحوه



بينما عقد بيت ثقافة المعصرة محاضرة بعنوان «الطفولة قديما وحديثا» حاضرها محمد عبدالرحمن وتناول فيها كيف اختلف الطفل بين الماضى والحاضر في التربية والتعليم ووسائل الترفيه ووسائل العقاب، بينما نظم بيت ثقافة القصر ندوة مكتبية بعنوان «دور الثقافة في تنمية وتطوير المجتمع» ناقشها مصطفى ضبع وسبع حمد.

وعقد نادى أدب قصر ثقافة الخارجة أمسية شعرية متنوعه، فيما قدمت فرقة الموسيقى العربية عرض فنى بقصر ثقافة الخارجة قدمت مجموعة من أغانى الطرب الأصيل، بجانب مناقشة كتاب بعنوان «المخاوف المرضية لدى أطفال الروضة» تأليف رحاب محمود صديق، ونفذ قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة نادى علوم للتدريب الاطفال على زراعة النباتات.

ناقش بيت ثقافة صنعاء كتاب بعنوان «المخدرات» وقدم قصر ثقافة موط عرض لفرقة موط التلقائية على مسرح قصر ثقافة موط.