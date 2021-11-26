ثقافة المنيا تعقد صالون ثقافى لمناقشة «كيفية عمل مشروع صغير لربة منزل»

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تحت رعاية أ. د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد الثقافى مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد قصر ثقافة المنيا الصالون الثقافي بعنوان «كيفيه عمل مشروع صغير لربة منزل» ضمن نشاط المرأة بالقصر، وبالتعاون مع المجلس القومي للمراة، حاضر فيه الدكتورة نجلاء مصطفى المعدة بتلفزيون شمال الصعيد وهيثم الببلاوي من صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تناول الصالون كيفية إقامة مشروعات تستفيد منها ربة المنزل، حيث أن هذه المشروعات العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية لأنها تعطى فرصة للتدريب اثناء العمل لرفع القدرات والمهارات للمتدربين، وتلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر دورا كييرا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين الفتيات من إقامة مشروع صغير يتناسب مع إمكانياتها.

وقالت مديرة القصر إن الهدف من هذه الندوة تدريب السيدات والفتيات على ادارته وعمل دراسة جدوى للمشروع للتحقيق الربح وتكون متواجدة على أرض الواقع منها تدريب على الحرف اليدوية مثل التفصيل والحياكة والتطريز وغيرها من الحرف اليدوية ويوجد لدينا قسم المرأة بقصر ثقافة المنيا يقوم بتدريب السيدات والفتيات على هذه الحرف ليكون بمثابة مشروع ربح بعد ذلك تستفيد منه هي وأسرتها في تزويد دخل الأسرة وتسهم في تنمية المجتمع الذي تعيش فيه، كما قالت الدكتورة منال ابو سمرة رئيس المجلس أننا نقوم بطرح افكار نساعدها من خلالها على اختيار فكرة المشروع بالإضافة إلى خدمات التمويل والادارة.