5 دول حظرت الرحلات من جنوب إفريقيا

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أعلنت 5 دول حتى الآن في العالم منع الرحلات الجوية الآتية من دول تقع في جنوب القارة الإفريقية بعدما رصدت في جنوب إفريقيا للمرة الأولى متحورة جديدة لفيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة الألماني المنتهية ولايته ينس سبان، أن ألمانيا ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا.

وأوضح الوزير أن القرار الذي سيطبق اعتبارا من مساء اليوم سيشمل جنوب إفريقيا "وعلى الأرجح دولا مجاورة" لها. وسيُسمح فقط للمواطنين الألمان بالعودة إلى البلاد، مع وضعهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوما حتى لو كانوا ملقحين.

الاتحاد الأوروبي

واقترحت المفوضية الأوروبية تعليق الرحلات الآتية من جنوب القارة الإفريقية إلى دول الاتحاد الأوروبي بسبب رصد متحورة جديدة لـ"كوفيد-19"، وفق ما أعلنت رئيستها أورسولا فون دير لايين.

وكانت بريطانيا حظرت، الخميس، كل الرحلات الجوية الآتية من ست دول هي: جنوب إفريقيا، وناميبيا، وليسوتو، وإيسواتيني، وزيمبابوي، وبوتسوانا، اعتباراً من ظهر الجمعة.

ولم تحدد فون دير لايين الدول الواقعة في جنوب القارة الإفريقية المعنية بالاقتراح الذي ستقدمه إلى ممثلي الدول الأعضاء خلال اجتماع مقرر الجمعة. وينبغي بعد ذلك على المجلس الأوروبي إقرار التوصية.

وقال ناطق باسم المفوضية "الوضع يتطور بسرعة كبيرة، ونحرص على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإبطاء انتشار هذه المتحورة".

إيطاليا وإسبانيا

وأعلنت إيطاليا أيضا منع كل شخص كان في إفريقيا الجنوبية خلال الأيام الـ14 الأخيرة، من دخول البلاد.

والدول المعنية بالقرار هي: جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق وناميبيا وإيسواتيني.

كانت إيطاليا التي تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" (أكثر من عشرة آلاف يوميا منذ أيام)، اتخذت خلال الأيام الماضية سلسلة تدابير جديدة لمواجهة تفشي الفيروس، بينها تسريع حصول السكان على الجرعة الثالثة من اللقاح وتشديد القيود على غير الملقحين.

كما أعلنت إسبانيا تعليق الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وبوتسوانا.

سنغافورة

في منطقة أخرى من العالم، أعلنت سنغافورة أنها سترفض اعتبارا من الأحد دخول مسافرين وافدين من سبع دول في جنوب القارة الإفريقية، باستثناء مواطنيها والمقيمين الدائمين فيها.

وقالت وزارة الصحة، إن غير السنغافوريين وغير المقيمين الذين سافروا حديثا إلى هذه الدول "سيمنعون من دخول سنغافورة أو حتى المرور فيها".

والدول هي جنوب إفريقيا وبوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي.

وسيخضع المواطنون والمقيمون القادمون من هذه الدول لحجر من عشرة ايام.

وكان تأثير الوباء محدودا على سنغافورة حيث سجلت 260 ألف إصابة و681 وفيات.