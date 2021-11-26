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«موجز الحياة في مصر القديمة» كتاب جديد للدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، والذي يكشف من خلال جولة بحثية عبر صفحاته، عن أسرار الحياة الاجتماعية للمصري القديم وكيف كان يقدس العمل ويجله.

و يفرد الكتاب الذي يصدر عن دار«دون للنشر والتوزيع» مدخلا خاصا لبوابة الآداب والفنون، وكيف كان المصريون يهتمون بالأغاني والكتابة.

كما يتناول «موجز الحياة في مصر القديمة» سلسلة من الأحداث والأسرار التي شكلت خريطة البلاط الملكي العظيم قديمًا.

و أكد الدكتور حسين عبدالبصير أن هذه الموضوعات«بالغة الأهمية»، ويجب أن يقرأها كل من يرغب في التعرف على تفاصيل الحياة في مصر القديمة، لافتا إلى أنه رصد حكايات غاية في التشويق صاغها بأسلوب سلس لتأخذ القاريء إلى عالم الفراعنة المليء بالأحداث الفريدة والتفاصيل التي غيرت مجرى التاريخ في حينها وصارت إرثًا عظيمًا في وقتنا هذا.

وأضاف :«للحضارة المصرية القديمة قدرة على إبهار العالم تتجدد يومًا بعد يوم، وكلما توغلنا في تفاصيلها عثرنا على الكثير من المعجزات التي تعكس إبداعاتهم الفريدة من نوعها».

والدكتور حسين عبدالبصير هو عالم آثار وروائي وكاتب مصري، حصل على درجة الليسانس في الآثار المصرية القديمة في كلية الآثار بجامعة القاهرة.

وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الآثار المصرية القديمة وتاريخ وآثار الشرق الأدنى القديم في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشغل عبدالبصير حاليا منصب مدير متحف الآثار، والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.

وله عدد كبير من الكتب والمقالات العلمية والروايات والقصص المشهورة في مجال الآثار عالميًّا ومحليًّا.