جمعية التنمية السياحية والأثرية: الاحتفال ظهر في صورة تليق بمكانة الأقصر

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أوضح أيمن ابوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر، يعد نجاح الاحتفالية الاسطورية للكباش، هي دعاية كبيرة ورسالة إيجابية للعالم أجمع أن مصر آمنة ومازالت تملك الدليل على عظمتها وريادتها وانها قادرة على تحقيق مرتبة متقدمة وسط الدول السياحية الكبرى في المستقبل القريب بفضل رعاية الرئيس السيسي.

وتابع، في بيان: «ظهر الاحتفال في صورة تليق بمكانة الأقصر التراثية كاحد اهم المدن التراثية في العالم».

وأضاف أن ما حدث على ارض الاقصر لم تشهده عاصمة السياحة في العالم من قبل وقد فتح شهية العاملين في قطاع السياحة إلى استمرار الابداع في الاداء السياحى وان يكون بداية للانطلاقة السياحية المرتقبة خلال السنوات القادمة.

وتابع هناك مردود ايجابى كبير سيتحقق بعد هذه الرسالة الواضحة للعالم ان مصر مازالت تحمل الكثير من الاسرار والطاقة الروحية التي تجعلها تنتعش وتواصل مسيرة التقدم والارتقاء، موضحا أن هناك حالة من الامل والتفاؤل يعيش فيها ليس اهل الاقصر فقط ولكن كل المصريين لما شاهدوه من ابداع حقيقى على ارض الواقع .