جمال حمزة: كل الفرق المصرية هتدافع قدام الأهلي والزمالك

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أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن جميع الأندية تلعب بطريقة الدفاع أمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

وقال حمزة في تصريحات تلفزيونية: «كل الفرق المصرية هتدافع قدام الأهلي والزمالك، ونادار لما بنلاقي حد بيهاجمهم، وهذا الأمر يجعل كافة المباريات من طرف واحد فقط وهذا أمر ممل».

وأضاف: «نتمني أن تلعب الفرق بطريقة اللعب المفتوح لكي نتمتع جمبيعا أفضل من الطريقة الدفاعية المعتادة التي نشاهدها في مباريات الأهلي والزمالك بالدوري».

يذكر أن الأهلي كان قد اكتسح سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما فاز الزمالك بصعوبة بالغة على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.