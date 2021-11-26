زمالك مواليد 2008 يكتسحون حدائق الأهرام بخماسية

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فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٨ ، على حدائق الأهرام بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل ، فى اللقاء الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء بالجولة الخامسة لبطولة منطقة الجيزة للناشئين.

أحرز أهداف الزمالك محمد حمد هدفين، ومحمد عبد الونيس، و مصطفي طلعت "تيتو"، ولؤي أحمد بواقع هدف لكل لاعب.

من جانبه أكد خالد مصطفي المدير الفني أن الفريق قدم ادءا جيدا خلال اللقاء وسيطر بشكل شبه كامل على مجريات المباراه مضيفا أن جميع اللاعبين قاموا بتنفيذ جميع التعليمات المطلوبه بدقة وهو ما ادي للفوز بهذة النتيجة ، وكان من الممكن أن تكون هناك أهداف اخري .

وأشار إلى أن فريقه يضم عناصر سيكون لها مستقبل مبشر مع القلعة البيضاء في المستقبل.

ورفع فوز اليوم الزمالك إلى صدارة الترتيب برصيد ١٣ نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني زد حيث سجل الفريق خلال البطولة حتي الآن ٢٣ هدف ودخل مرماه هدف وحيد في لقاء زد في الجولة الرابعة والذي انتهي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويقود فريق ٢٠٠٨ ، خالد مصطفي مدربا للفريق ، أسامة فاروق مساعد مدرب ، ومحمد صابر مساعد مدرب، اسلام المأمور مساعد مدرب ، ومصطفي غراب مدرب حراس مرمي ، وسعيد الطيار إداري ، طه عبد الكريم أخصائى علاج طبيعى ، محمد إسماعيل مهمات ، ويشرف على الفريق فنيا مدحت مكى.