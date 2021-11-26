إقبال الأعضاء يتواصل على انتخابات الأهلي.. وهتافات لقائمة الخطيب

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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي استئناف التصويت بعد إيقافه بسبب صلاة الجمعة.

وشهدت الساعات الماضية حضورا كثيفا من أعضاء الجمعية العمومية الذين توافدوا على مقر النادي بالجزيرة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في اختيار مجلس جديد لقيادة النادي خلال السنوات القادمة.

وتؤكد مؤشرات التصويت داخل الجمعية العمومية أن قائمة محمود الخطيب تتفوق بشكل كبير حتي الآن في ظل البرنامج الذي أعلنه الخطيب، ووجود كفاءات وخبرات كبيرة بالقائمة.

وحرص عدد كبير من أعضاء النادي على الهتاف لقائمة الخطيب مؤكدين إنها الأصلح والأجدر لقيادة النادي في السنوات المقبلة.

كانت قائمة محمود الخطيب قد أبرمت إتفاقًا مع مع بعض شركات النقل لتوصيل أعضاء النادي لمقر الأهلي بالجزيرة واعادتهم لمنازلهم بخصم 50% بكارنيه العضوية وبرومو كود خاص، ويأتي ذلك تخفيفًا على الأعضاء وتيسيرا لحضورهم للإنتخابات والمشاركة في رسم مستقبل ناديهم.

وتضم قائمة الخطيب كل من: العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد ‏شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين ‏وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.