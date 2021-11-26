بعد ساعات قليلة .. افتتاح الدورة الـ43 لـ مهرجان القاهرة السينمائي

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ساعات قليلة تفصلنا عن بدء الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقرر إنطلاقها مساء البوم الجمعة، وتشهد ليلة اللإفتتاح تكريم الفنانة الكبيرة نيللي والفنان كريم عبدالعزيز، ، كما يكرم المهرجان أيضا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، والذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الـ Time، ويكرم المهرجان أيضاً المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان كان السينمائي .

ورفع مهرجان القاهرة السينمائي شعار «التطعيم للجميع»، إذ سيتم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان ضد فيروسكورونا، والضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضًا بتلقي اللقاح، وفي حالة ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونون مطالبين بإجراء تحليل «PCR»، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة التي من المقرر إنطلاقها اليوم .

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس «FIAPF».