الصحة العالمية عن سلالة جنوب إفريقيا: «مثيرة للقلق».. ونيوزلندا مستعدون لمواجهتها

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وصف متحدث باسم منظمة الصحة العالمية السلالة الجديدة التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا بأنها «مثيرة للقلق»، ووفقا لما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.

واقترحت المفوضية الأوروبية تعليق الرحلات الآتية من جنوب القارة الإفريقية بسبب رصد سلالة متحورة جديدة لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، وكتبت المسؤولة الأوروبية في تغريدة على تويتر، وفقا للوكالة الفرنسية.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إن بلادها مستعدة في حال تسجيل إصابات بمتحورات جديدة من كورونا قد تكون مقاومة للقاحات، بما في ذلك المتحور المنتشر حاليا بجنوب إفريقيا.

وقالت أرديرن: «كل خططنا حول فيروس كورونا، قمنا بتضمينها إمكانية وجود متغيرات في المستقبل.. لهذا السبب نحافظ على مستويات حماية الصحة العامة، وعلى القيود على حدودنا».

وأشارت إلى أن نيوزيلندا استفادت من مراقبة الآثار الموسمية لفيروس كورونا في بلدان أخرى، ما منحها القدرة على رؤية تأثير أشياء مثل انخفاض ​​المناعة، لمعرفة ما سيحدث مع قيود الصحة العامة.

وأغلقت نيوزيلندا حدودها لمدة عامين تقريبا، كما أن السلطات فرضت بعضا من أشد القيود الوبائية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما حد من انتشار كوفيد-19 وساعد الاقتصاد على التعافي بشكل أسرع.، وفقا لـ «رويترز».