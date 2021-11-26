«مضمار كتالونيا» يجدد عقده مع فورمولا 1

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أعلنت الرابطة المنظمة لبطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا 1 اليوم الجمعة أن سباق جائزة إسبانيا الكبرى سيستمر على مضمار كتالونيا في برشلونة حتى عام 2026 على الأقل بعد التجديد المرتقب للعقد.

واستضاف مضمار «كتالونيا» السباق الإسباني ضمن بطولة فورمولا 1 منذ عام 1991 كما كان هذا المضمار مقرا للاختبارات التي تجرى قبل بداية الموسم.

ويتم توقيع العقد بين المنظمين في إسبانيا والمسؤولين عن تطوي المضمار والبنية الأساسية في فورمولا 1 قبل السباق التالي على هذا المضمار، المقرر في 22 مايو 2022.

وقال ستيفانو دومينيكالي رئيس رابطة فورمولا 1: «تتطلع الفرق والسائقون دائما إلى خوض السباقات على هذا المضمار وزيارة برشلونة، وسيواصل المشجعون الإسبان مشاهدة بطليهم فيرناندو ألونسو وكارلوس ساينث عن قرب».