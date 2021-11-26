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حددت وزارة الداخلية السعودية عدداً من الشروط الواجب توفرها في المواطنين المسموح لهم بالدخول مباشرة إلى الأراضي السعودية، بعد فتح خطوط الطيران الجوية بين مصر والسعودية إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بدءاً من الأربعاء المقبل.

وجاء في مقدمة تلك الشروط أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على الوافد لمدة 5 أيام فقط بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، واستمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الشأن.

الشرط الثاني أن يكون القادم إلى المملكة قد تلقى لقاح فيروس كورونا جرعتين من قبل وصوله.

وأن يكون يكون المسافر الوافد معزولًا لخمسة أيام واتخاذ الاحتياطات اللازمة، ويقدم لأخذ عينة في اليوم الثاني والخامس من تلك الأيام الخمسة، وتضمنت الشروط أيضا ضرورة أن يكون طيران القدوم مباشر من مصر للمملكة.

جاء من خلال البيان الصادر من الداخلية السعودية، انه بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا محليا وعالميا ومارفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء (14) يوم خارجها قبل دخول المملكة، «مصر- اندونيسيا- باكستان- البرازيل- الهند- فيتنام»، مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج.

القرار السابق بشأن العمال

وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت ، مطلع الشهر الجاري سماح المملكة العربية السعودية، لبعض الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلى أراضيها.

جاء ذلك في تقرير عاجل تلقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بحسب بيان، اليوم الأربعاء.

وكشف التقرير، عن سماح وزارة الداخلية السعودية، لبعض الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة من الدول التي يتطلب القدوم منها بقضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول إلى السعودية على أن يطبق عليهم الحجر المؤسسي، ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر.

ماهي الفئات المسموح لها الدخول الى السعودية مباشرة

وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن هذا القرار يرفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى البحرين، مشيرا إلى أن الفئات المشمولة بالقرار هم:

(أعضاء هيئة التدريس، والمعلمون والمعلمات في التعليم العام، والهيئة التدريبية في معاهد التدريب، وطـلاب المنح).

واستثنى القرار مـن تطبيـق الحجـر المؤسسـي مـن تلـقـوا جرعـة أو اسـتكملوا تلقـي جرعـات اللقـاح داخـل المملكـة، على أن يشمل ذلـك مرافقي تلـك الفئـات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا.

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، مساء أمس الثلاثاء، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة، في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد تقرر السماح بالقـدوم بشكل مباشـر إلى المملكـة مـن الـدول الـتي يتطلـب القـدوم منهـا قضـاء 14 يومـًا خارجها قبل الدخول إلى المملكة، علـى أن يطبـق علـيهم الحجـر المؤسسـي، ويتم أخـذ اللقـاح خـلال مـدة الحجـر المؤسسي، وذلك للفئات التالية:

1- أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد.

2- المعلمون والمعلمات في التعليم العام.

3- الهيئـة التدريبيـة في المؤسسـة العامـة للتـدريب التقني والمهـني ومعاهـد التدريب.

4- طـلاب المـنح.

ويستثنى مـن تطبيـق الحجـر المؤسسـي مـن تلـقـوا جرعـة أو اسـتكملوا تلقـي جرعـات اللقـاح داخـل المملكـة، على أن يشمل ذلـك مرافقـي تلـك الفئـات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص.

كما شمل القرار رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا.

شدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، بحسب تطورات الوضع الوبائي.

إجراءات وقواعد الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي

أعلنت السعودية إجراءات وقواعد الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وكذلك زيارة قبر النبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أن الصلاة في الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة واحدة كل 30 يومًا من خلال حجز تصريح الصلاة في الروضة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشارت إلى ضرورة الحصول على تصريح لزيارة قبر النبي محمد وصاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأن يكون ذلك عبر تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا».

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات لا علاقة لها بالصلاة في المسجد النبوي، لافتة إلى أن الصلاة في المسجد النبوي يمكن أداؤها دون مواعيد مسبقة، لافتة إلى أن «الصلاة فيه لا تستلزم حجز تصريح بل يشترط التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في (توكلنا) إلى محصّن (أكمل جرعات لقاح كورونا أولًا)».