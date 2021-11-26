ثقافة أسيوط تناقش «جهود الدولة في مكافحة سرطان الثدي»

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في إطار تفعيل دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة للتوعية الصحية من خلال إقامة العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية التوعوية الصحية التي تقام بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، أقام قصر ثقافة أبوتيج محاضرة تثقيفية بعنوان «جهود الدولة في مكافحة سرطان الثدي» بمقر قصر ثقافة أبوتيج.

تحدثت بالمحاضرة الدكتورة نيرفين اسحاق حول تعريف سرطان الثدي واعراضه وأوضحت جهود الدولة في مكافحة سرطان الثدي والذي انتشر بشكل كبير حيث بدأت الهيئة العامة للتأمين الصحي حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي لجميع السيدات اللاتي يخضعن تحت مظلة التأمين الصحي على أن يتم صرف العلاج بالمجان مع استمرار عمليات الكشف طوال أيام الأسبوع بالمستشفيات بالإضافة إلى تيسير الفحص الظاهري والمعملي هذا واضافت أن مبادرة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة ١٠٠ مليون صحة والتي تجوب القرى والمحافظات للكشف عن أي أمراض والتي استهدفت الكثير من النساء في الكشف المبكر عن سرطان الثدي واختتمت حديثها موجهة بعض النصائح الهامة في ضرورة الفحص الدوري للمرأة وأهمية اكتشاف سرطان الثدي في بداياته.



كما أقامت مكتبة صلاح شريت بريفا محاضرة تثقيفية بعنوان «مناهضة العنف ضد المرأة» لتسليط الضوء على قضايا «الزواج المبكر وختان الإناث»، حيث ناقشت شاديه محمد على اسباب العنف ضد المرأة وكيفية التصدى له كما قدمت رؤية جوهرية حول الزواج المبكر وتأثير السلبى على المرأة والمجتمع من الناحية النفسية والصحية بينما تناولت اميمه جابر سيد ممثل الشؤون الاجتماعية عن ختان الاناث والعقوبات القانونية على ذلك وأثره السلبي على البنت.