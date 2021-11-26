الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع قيود السفر والسماح بدخول الحاصلين على التطعيمات كاملة

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يريد الاتحاد الأوروبي رفع قيود السفر الوطنية والسماح بالدخول المجاني إلى أوروبا لجميع المسافرين الذين حصلوا على التطعيمات الكاملة. بشكل طبيعي فقط للقاحات المعترف بها في الاتحاد الأوروبي. ستظل الاختبارات مطلوبة لأي شخص يتلقى لقاحًا غير معترف به في الاتحاد الأوروبي. كما لاحظت المفوضية الأوروبية ، يجب أن تركز الكتلة على حالة تلقيح السياح بدلاً من التصنيف الجغرافي.

ومع ذلك ، في حين أن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) لم يصدر بعد إعلانًا رسميًا بشأن فعالية اللقاحات المختلفة المعتمدة للسفر داخل الاتحاد الأوروبي ، فقد تم تأجيل اقتراح تغيير قواعد السفر للسياح لفترة غير معروفة .

ومع ذلك ، وفقًا لـ Bloomberg ، سيشمل اقتراح الاتحاد الأوروبي التغييرات المتعلقة بنظام إشارات المرور وصلاحية جوازات سفر التطعيم - اقترحت وكالة الصحة في الاتحاد الأوروبي تعديلات على القواعد والقيود المفروضة على السفر في ظروف كوفيد ، مثل نظام الترميز اللوني الحالي يقيد بشكل كبير حرية حركة السائحين ...

بعد عدة اجتماعات مع المهنيين الصحيين في الاتحاد الأوروبي ، اقترح المركز الأوروبي على الدول الأعضاء إدخال قواعد موحدة للدخول على أساس التطعيمات وشهادة تؤكد حالة المريض. وهذا يعني أن التطعيم والتعافي من الأمراض الوبائية لم يعد بحاجة للخوف من القيود المفروضة على حرية التنقل ، حتى لو كان بلدهم الأصلي يعتبر معرضًا للفيروس. بمعنى آخر ، في حالة وجود شهادة تطعيم بعلامة التطعيم المعتمدة أو شهادة مرض سابق ، سيتم السماح للسائحين بالدخول إلى أوروبا من كل مكان ، حتى من البلدان عالية الخطورة.

بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يحتوي الاقتراح أيضًا على تعليمات تتعلق بصلاحية جوازات سفر التطعيم. تخطط مفوضية الاتحاد الأوروبي لجعل جوازات سفر التطعيم ضد COVID-19 صالحة فقط لمدة 12 شهرًا بعد تلقي الجرعة الثانية - هذه القواعد سارية بالفعل في روسيا. ومع ذلك ، لم يتم تأكيد ما إذا كان المسافرون الملقحون بالكامل سيضطرون إلى الحصول على حقنة أخرى بعد عام.

في هذا الصدد ، اقترحت السلطات اليونانية خيارها الخاص - لعمل علامة على إعادة التطعيم في الشهادات. ومع ذلك ، اقترح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن يخضع السياح الذين تم تطعيمهم لإعادة التطعيم بعد ستة أشهر من تلقي المكون الثاني من العقار المضاد للأكسدة ، لذلك يعتقدون أن السفر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر أمانًا.

مثل رئيس الوزراء اليوناني ، قال مدير المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، أندريا أمون ، إنه يجب على جميع البلدان التركيز على توفير الحقن الداعمة: "لا يزال هناك الكثير من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بعدوى COVID-19 الشديدة التي نحتاج إلى حمايتها في أقرب وقت ممكن. نحن بحاجة ماسة إلى التركيز على سد فجوة المناعة ، وتقديم جرعات معززة لجميع البالغين ، واستئناف التدابير غير الدوائية ".